Париж, , 14:05 — REGNUMРуководство футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» готово к новым предложениям по трансферу своего бразильского форварда Неймара в команду «Барселона», заявил спортивный директор парижского клуба Леонардо. Его слова 31 августа приводит El Mundo Deportivo.

«Будут ли еще переговоры? Все зависит только от «Барселоны». Мы ждем нового предложения по Неймару», — заявил Леонардо и добавил, что «ПСЖ» не устанавливало в данном вопросе никаких крайних сроков, потому тут есть только естественный крайний срок — 2 сентября, так как в этот день летнее трансферное окно будет закрыто.

Также спортивный директор «ПСЖ» отметил, что позиция его клуба в данном вопросе всегда была ясной и открытой, а первое официальное предложение по футболисту поступило только 27 августа. При этом руководство парижской команды готово было обсуждать и других игроков в этой сделке.

«Наше предложение было отвергнуто», — рассказал Леонардо.

Отметим, ранее сообщалось, что «Барселона» предложила за трансфер 28-летнего бразильца в свой состав 170 млн евро, которые она намеревалась выплатить в несколько траншей. Также каталонский клуб рассматривал возможность аренды футболистом с правом последующего выкупа.