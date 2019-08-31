Манчестер, Великобритания, , 13:33 — REGNUMПолузащитник футбольного норвежского клуба «Будё-Глимт» Хокан Эвжен попал в сферу интересов команды «Манчестер Сити», сообщает 31 августа Daily Mail.

По данным источника, «МС» намеревается заполучить 19-летнего футболиста в свой состав во время предстоящего зимнего трансферного окна.

Также сообщается, что норвежским игроком интересуются команды «Андерлехт», «Манчестер Юнайтед» и ряд итальянских и немецких команд.

Отметим, в минувшем сезоне Хакон Эвжен сыграл в 18 играх за свой клуб в чемпионате Норвегии, отметившись в них 9 мячами и 4 голевыми передачами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2021 года.