Самара, , 13:17 — REGNUMФутбольный самарский клуб «Крылья Советов» не намерен расставаться со своим нападающим Кириллом Соболевым, заявил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков, его слова приводит 31 августа Sport24.

«Мы не планируем расставаться с Соболевым», — заявил Шашков, комментируя информацию о том, что 22-летний форвард может перейти в один из итальянских клубов.

Также гендиректор «Крыльев Советов» отметил, что им не поступало никаких официальных предложений по поводу Соболева ни от каких итальянских клубов и напомнил, что летнее трансферное окно будет закрыто уже в понедельник, 2 сентября.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий «Крыльев Советов» Кирилл Соболев может перейти в итальянскую команду «Лечче».

Напомним, в нынешнем сезоне футболист сыграл в 7 матчах российского чемпионата и отметился в них 6 мячами и 2 голевыми передачами.