Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUMСанкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» арендовал защитника команды «Минск» и юниорской сборной Белоруссии по футболу Дмитрия Прищепа, сообщает 31 августа пресс-служба белорусского клуба.

Также сообщается, что по условиям соглашения, «Зенит» также получает приоритетное право на приобретение игрока. При этом срок действия соглашения не указывается.

Отметим, Дмитрий Прищепа является воспитанником «Минска» и впервые играл за клуб в марте 2019 года. Всего сыграл в чемпионате Белоруссии 13 матчей.

Напомним, клуб «Зенит» набрал 6 очков в 7 турах нового сезона Российской Премьер-лиги и находится на пятой строчке турнирной таблицы высшего дивизиона российского футбольного первенства.