Владивосток, , 13:35 — REGNUMФутбольная команда «СКА-Хабаровск» одержала уверенную победу над футболистами владивостокского клуба «Луч» в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра проходила на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый тайм прошел без забитых голов. Затем, на 51-й минуте встречи, с поля был удален нападающий хозяев Саид Алиев и сразу же после этого — защитник гостей Кирилл Суслов.

Счет в матче был открыт только на 65-й минуте усилиями хавбек хабаровской команды Ираклия Квеквескири. Затем, на 90-й минуте, в ворота «Луча» был назначен пенальти, который удачно реализовал полузащитник гостей Адлан Кацаев, чем окончательно похоронил надежды «Луча» не проиграть в матче.

Отметим, по итогам матча «СКА-Хабаровск» с 18 очками находится на шестом месте турнирной таблицы ФНЛ. «Луч» имеет в активе 13 очков и располагается на девятой строчке.