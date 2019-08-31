Бильбао, Испания, , 12:24 — REGNUMФутбольный клуб из «Атлетик» Бильбао нанес уверенное поражение команде «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна в матче третьего тура испанской Примеры.

Игра проходила на поле стадиона «Сан-Мамес» в Бильбао и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл форвард Иньяки Уильямс, отличившийся на 11-й минуте матча. Затем, на 28-й минуте, его одноклубник полузащитник Рауль Гарсия удвоил счет в пользу «Атлетика» и этим поставил точку во встрече.

Отметим, это третий беспроигрышный матч для «Атлетика» в новом сезоне и по его итогам клуб с 7 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Реал Сосьедад» с 4 очками в активе на девятой строчке.