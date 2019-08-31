Дюссельдорф, Германия, , 10:59 — REGNUMФутбольный клуб РБ «Лейпциг» обыграл футболистов «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче третьего тура немецкой Бундеслиги.

Дейнека. Футболист. 1932 г

Игра состоялась на поле стадиона «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и закончилась победой гостей со счетом 3:1.

Главным героем игры стал нападающий гостей Тимо Вернер, который стал автором всех трех забитых «Лейпцигом» мячей (38-я, 47-я, 90+5-я минуты), причем последний из них форвард забил в скомпенсированное время.

Единственный гол хозяев, ставший в итоге «мячом престижа» забил швейцарский форвард «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Брель Эмболо, также отличившийся в скомпенсированное время матча.

Отметим, по итогам этой победы РБ «Лейпциг» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха потерпела первое в этом сезоне поражение и с 4 очками занимает седьмую строчку.