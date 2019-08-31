Великие Луки, Псковская область, , 10:21 — REGNUMВ городе Великие Луки Псковской области начался один из этапов всероссийского шахматного турнира — «Рапид Гран-При России». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, турнир приурочен к 220-летию со дня рождения выдающегося шахматиста, уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии Александра Петрова.

На турнир приехали более 60 шахматистов из Москвы, Санкт — Петербурга, Хабаровского края, Северной Осетии, Алании, Татарии, Тверской, Вологодской, Новгородской областей. В соревнованиях принимают участие восемь гроссмейстеров, в том числе двухкратный чемпион России Александр Морозевич, чемпион Европы Александр Мотылев, чемпион России Евгений Алексеев, чемпионка мира Александра Мальцевская.

Результаты всероссийского соревнования будут зачтены в международном шахматном рейтинге ФИДЕ. Призовой фонд турнира составляет 500 тыс. рублей.

В Великих Луках соревнования проводятся впервые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области намерены увековечить память шахматного мастера, автора первого русского учебника по шахматам Александра Петрова. Ему установят памятник в городе Опочка.

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