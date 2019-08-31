Болонья, Италия, , 10:26 — REGNUMФутбольный клуб «Болонья» вырвал победу на последних минутах у команды из Феррары СПАЛ в матче второго тура серии А чемпионата Италии по футболу.

Игра состоялась на домашнем поле «Болоньи» и закончилась победой хозяев на последней минуте матча со счетом 1:0.

Автором единственного в матче мяча стал аргентинский нападающий «Болоньи» Родриго Паласио, забивший победный для его клуба мяч в добавленное время встречи.

Отметим, по итогам матча «Болонья» с 4 очками лидирует в турнирной таблице серии А итальянского чемпионата. СПАЛ проиграл второй матч подряд и не имеет в активе очков.