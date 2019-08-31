Нью-Йорк, США, , 10:17 — REGNUMРоссийский теннисист Даниил Медведев показал неприличный жест болельщикам своего оппонента — испанца Фелисиано Лопеса, в матче третьего круга турнира US Open, проходящего в Нью-Йорке.

В первом сете матча при счете 5:5, когда трибуны стали освистывать российского теннисиста, Медведев, со своей стороны не остался в долгу и показал им средний палец руки. При этом он сделал это так, что судья на вышке ничего не заметил.

Кроме этого ранее, при счете 4:3 в пользу испанца, Медведев вырвал полотенце из рук болбоя и бросил свою ракетку в сторону судьи, находящегося на вышке.

Отметим, ранее стало известно, что Даниил Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса в матче третьего круга турнира US Open со счетом 7:6, 4:6, 7:6, 6:4 и вышел в четвертый круг соревнований.