Самара, , 09:49 — REGNUM30 августа на стадионе «Самара Арена» (Самара) был разыгран матч 8-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2019/20 между коллективами «Крылья Советов» и «Динамо». Поединок завершился нулевой ничьей.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.88 стал 20-летний российский центральный защитник Роман Евгеньев, выигравший 5 верховых единоборств и совершивший 2 отбора. Точность передач футболиста составила 74%.

«Динамо» с 9-ю баллами укрепилось на 11-й позиции. «Крылья Советов», набрав 7 очков, временно выбрались из зоны вылета и поднялись на 12-е место.

Статистика матча («Крылья Советов"/"Динамо»)

Удары 8/10

Удары в створ 1/5

Владение 50%/50%

Фолы 13/15

Угловые 4/6

Оценки WhoScored 6.90/6.74

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Анюков, Чернов, Карпов, Гацкан, Антон, Тимофеев, Кабутов, Соболев, Канунников.

Запас: Якуба, Радонич (↑), Терехов, Гынсарь, Зиньковский (↑), Мияйлович (↑), Конюхов, Чичерин, Смирнов, Голенков, Киселев, Овсянников.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Рауш, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Каборе, Филипп, Грулев, Жоаозиньо, Нжие.

Запас: Морозов, Плиев, Рыков, Кардозу, Панченко (↑), Шиманьский (↑), Калинин, Нойштедтер, Ордец, Седов, Шейдаев.

Бригада арбитров: Владислав Безбородов | Рашид Абусуев | Роман Милюченко | Сергей Чебан.

Предупреждения: Каборе — 27, Рауш — 41, Филипп — 59, Мияйлович — 90, Полуяхтов — 90.