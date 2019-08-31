Москва, , 09:53 — REGNUMМосковский футбольный клуб ЦСКА арендовал у бразильской команды «Васко да Гама» её полузащитника Лукаса Сантоса, сообщает 31 августа uol.com.br.

По данным источника, московский клуб заплатит за аренду 20-летнего бразильца «Васко да Гаме» 1 млн бразильских реалов (около 200 тысяч евро).

Также известно, что арендное соглашение рассчитано до декабря с возможностью выкупа футболиста ЦСКА по окончании этого срока.

Отметим, ранее, в феврале текущего года, московский клуб уже делал «Васко да Гаме» официальное предложение о покупке игрока, однако тогда стороны не смогли договориться об условиях трансфера.