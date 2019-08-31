Подгорица, , 07:46 — REGNUMАрмянский клуб по мини-футболу «Лео» обыграл команду «Титоград» из Черногории во втором туре предварительного раунда Лиги чемпионов УЕФА, сообщает 31 августа агентство «Новости-Армения».

Матч между чемпионами национальных первенств Армении и Черногории состоялся в Подгорице и завершился со счетом 4:1 в пользу «Лео». Эта победа позволила армянскому клубу выйти в основной раунд Лили чемпионов УЕФА.

Напомним, 29 августа клуб «Лео» обыграл в упорной борьбе чемпиона Дании «Гентофте» со счетом 3:2. Таким образом, клуб из Армении занимает первое место в группе I предварительного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Основной раунд состоится с 8 по 13 октября.

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