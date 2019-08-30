Ярославль, , 17:10 — REGNUMХоккеисты ярославского «Локомотива» встретились с болельщиками и провели товарищеский матч с череповецкой «Северсталью». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие прошло в УКРК «Арена-2000». Перед входом во дворец спорта работали несколько развлекательных зон.

Встреча с болельщиками ХК «Локомотив»

Болельщики могли поучаствовать в конкурсе на силу броска, поиграть в уличный хоккей и послушать выступление ярославской музыкальной группы «Мамульки бенд».

Завершение встречи с болельщиками ХК «Локомотив»

Перед игрой прошла автограф-сессия игроков «Локомотива», в которой приняли участие защитник Николай Аверин, форварды Даниил Апальков и Стефан Да Коста.

Антон Ландер ХК «Локомотив»

После развлекательной части зрители увидели товарищескую игру между ярославским «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью». Матч закончился победой хозяев со счетом 3:1. За Ярославль забивали Александр Свитов, Артем Ильенко и Артур Каюмов. «Северсталь» ответила шайбой Павла Жирнова. После игры болельщики ярославцев чествовали голкипера Илью Коновалова, который получил приз лучшему новичку сезона Континентальной хоккейной лиги сезона 2018−2019 годов.

Илья Коновалов получает приз ХК «Локомотив»

Первый матч нового сезона КХЛ «Локомотив» проведет 4 сентября в Ярославле против московского «Спартака».

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