Москва, , 15:57 — REGNUMМосковский «Локомотив» проведёт домашние матчи Лиги чемпионов на своём домашнем стадионе «РЖД-Арена» в Черкизово. Об этом заявил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе, сообщает «Р-спорт».

"Вчера у нас была оживленная дискуссия, в результате пришли к выводу, что будем играть на домашней арене», — сказал Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» могут провести матчи в «Лужниках», чтобы на них смогло прийти больше болельщиков. Так, например, по этой же причине в сезоне 2018/19 ЦСКА проводил в «Лужниках» свои домашние игры Лиги чемпионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам жеребьевки «Локомотив» попал в одну группу с туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и леверкузенским «Байером».

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