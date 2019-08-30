Мадрид, , 15:51 — REGNUMВсе матчи чемпионата Испании, которые пройдут с 30 августа по 1 сентября, начнутся с минуты молчания. Об этом сообщается на сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Минута молчания будет объявлена в память о дочери бывшего главного тренера сборной Испании Луиса Энрике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ксана Энрике, дочь Луиса Энрике, скончалась в возрасте девяти лет от остеосаркомы (рака костей).

Напомним, в июне Луис Энрике покинул пост главного тренера испанской сборной по личным обстоятельствам.

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