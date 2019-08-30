Москва, , 15:40 — REGNUMРоссийская легкоатлетка Екатерина Медведева дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Athletics Integrity Unit.

Отмечается, что Медведева, выступающая в спортивной ходьбе, отстранена от соревнований за «использование запрещённого вещества или метода».

Срок дисквалификации будет отсчитываться с 27 марта 2019 года. Все её результаты за период с 31 января 2018 года по 27 марта 2019 года будут аннулированы.

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