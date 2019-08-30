Флоренция, Италия, , 15:21 — REGNUM«Фиорентина» арендовала защитника Далберта у миланского «Интера». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 25-летний бразильский защитник будет играть в «Фиорентине» на правах аренды до окончания сезона 2019/20.

При этом ранее в обратном направлении проследовал защитник Кристиано Бираги — он отправился в аренду из «Фиорентины» в «Интер».

Добавим, что Далберт выступал за «Интер» с 2017 года. На его счету 26 матчей и один гол за миланский клуб.

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