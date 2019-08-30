Амстердам, , 15:01 — REGNUMАмстердамский «Аякс» продлил контракт с защитником Йоэлом Вельтманом. Об этом 29 августа сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что «Аякс» подписал контракт с 27-летним футболистом до июня 2021 года.

Вельтман является воспитанником «Аякса». В 2012 году он дебютировал за основную команду. В составе клуба он трижды становился чемпионом Голландии, дважды выигрывал Суперкубок Голландии и один раз Кубок страны.

Со сборной Голландии он стал бронзовым призёром чемпионата мира 2014 года.

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