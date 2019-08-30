Ростов-на-Дону, , 14:13 — REGNUMКоманда Ростова-на-Дону вернулась из Глазго с победой. Первое место в общем зачёте международных Горских игр занял студент Южного федерального университета (ЮФУ) Владислав Кальниченко, принявший участиев борьбе бакхолд и кулачных поединках. Об этом сообщает городская администрация.

«Судьей борьбы бакхолд на Горских играх был легендарный спортсмен 85-летний ветеран Вилли Бакстер, президент Международной Федерации по Кельтской Борьбе IFCW, стоявший у истоков возрождения этого национального вида спорта. За ходом состязаний наблюдали члены ростовской делегации, прибывшей в Глазго по линии развития побратимских связей», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что культурный мост между традиционными состязаниями казаков и шотландцев установился в 2016 году. Ежегодно спортсмены из Глазго приезжают в Ростов-на-Дону на казачьи игры «Шермиции», затем команда донских казаков с ответным визитом посещает Глазго, где участвует в Горских играх.