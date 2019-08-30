Рязань, , 14:01 — REGNUMХоккейный клуб «Рязань» выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) подписал контракт с нападающим Николаем Жердевым. Об этом сообщает «Р-спорт».

Отмечается, что клуб подписал с Жердевым контракт, который включает в себя пункт о расторжении без каких-либо компенсаций в случае нарушения игроком режима.

34-летний форвард пропустил сезон 2018/19. Последним его клубом было рижское «Динамо», которое в 2017 году два раза подписывало контракт с Жердевым и дважды его расторгало.

Напомним, Жердев является двукратным чемпионом мира по хоккею в составе сборной России.

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