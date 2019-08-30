Самара, , 13:13 — REGNUMВ Самаре сегодня, 30 августа, проходит турнир по баскетболу 3×3 Samara Open. Об участии заявили более 300 команд, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Находящийся в Астрахани губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал жителей области делиться с ним «фотографиями и видео».

На площади имени Куйбышева стартовал юбилейный, десятый турнир баскетбольный баскетболу 3×3 Samara Open, который посвящён памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева. Региональные власти подчёркивают, что нынешний турнир — самый масштабный по количеству участников, также подготовлена большая развлекательная программа.

Более чем на 20 спортивных площадках соревнуются три сотни команд из различных регионов страны и стран зарубежья. Призовой фонд турнира составляет 1 млн рублей, борьба идёт в 14 категориях.

В развлекательной программе — «Шоу летающих баскетболистов», фестиваль ди-джеев, конкурс дальних бросков, концерт группы «Хлеб», а также «Матч звезд» с участием известных спортсменов, политиков и бизнесменов. Отметим, что среди почётных гостей — легенда российского баскетбола, олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко, который провёл мастер-класс для юных спортсменов.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в Инстаграмме написал, что для него Samara Open — «соревнования всегда особенные, ведь они посвящены памяти моего учителя, заслуженного тренера СССР Юрия Павловича Тюленева», который «не просто научил нас играть в баскетбол», а «с уважением относиться к самой жизни, к умению побеждать и достигать результатов, несмотря ни на что». Губернатор сообщил, что находится в Астрахани, поэтому впервые не сможет принять участие в турнире. И призвал жителей области делиться «завтра фотографиями и видео».

Как сообщало ИА REGNUM, Samara Open — ежегодный турнир по уличному баскетболу (3×3), который проводится в память самарского тренера Юрия Тюленева. Он воспитал олимпийскую чемпионку Ольга Суханову, 20 мастеров спорта и 33 кандидата в мастера спорта.

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