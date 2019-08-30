Монако, , 13:05 — REGNUMСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка лучшим игроком сезона 2018/19. Об этом сообщается на сайте организации.

Ван Дейк опередил в голосовании форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Награждение состоялось во время жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов.

Напомним, в 2018 году ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» за €84,65 млн. В сезоне 2018/19 он вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов.

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