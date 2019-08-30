Прага, , 13:00 — REGNUMПолузащитник пражской «Славии» Алекс Крал может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщает Idnes.cz.

По информации источника, «Спартак» предложил за 21-летнего футболиста €12 млн. Руководство чешского клуба согласилось продать игрока.

В нынешнем сезоне Крал сыграл за «Славию"восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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