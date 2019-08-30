Новосибирск, , 12:30 — REGNUMВ Новосибирске хотят открыть школу хоккейного мастерства под патронажем «Академии Фетисова». По данным мэрии города, школа будет работать на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Высшая лига» в Заельцовском районе, проект строительства которого поддержал мэр Анатолий Локоть, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил Локоть на совещании, сегодня, 30 августа, потенциальный инвестор привёз письмо от Вячеслава Фетисова — с просьбой оказать помощь в реализации проекта «Высшая лига».

«Для Новосибирска это очень актуально — впереди Молодёжный чемпионат мира по хоккею. Мы намерены поддержать данный проект», — сказал градоначальник.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Высшая лига» планируют построить на заброшенной территории в Заельцовском районе Новосибирска, которая раньше принадлежала Министерству обороны России.

Комплекс будет включать в себя ледовую арену, фитнес-центр с бассейном и гостиницу. На его территории появятся детская развлекательная зона с площадками, парковая прогулочная зона, зона для спортивных игр и воркаута, футбольное поле и так далее. Вход на территорию будет бесплатный.

Реализовать проект власти планируют за три года. Строительство начнётся в 2020 году. Срок сдачи — 2022 год. Объём инвестиций — 700 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в Новосибирске пройдёт МЧМ по хоккею.