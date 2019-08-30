Сухум, 30 августа 2019, 12:25 — REGNUMВ Сухуме состоялся XII Международный турнир по настольному теннису, посвященный памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчии. об этом сообщает 29 августа «АпсныПресс».
В турнире приняли участие около 50 спортсменов из Сухума, Ткуарчала, Гудауты, Гулрыпша, Гагры, Цхинвала, Вологды, Перми, пос. Веселое Ростовской области, Самары, Петрозаводска, Сочи, Адлера. Золото, серебро и бронзу в личном первенстве заняли спортсмены из Сочи: Эдуард Апагуни, Игорь Плясовица и Альберт Апагуни. В парном первенстве первые места заняли представители Южной Осетии, Абхазии и России. Первое место завоевали Ренат Карчава (Сухум) и Иосиф Тедеев (Цхинвал), серебро — Игорь Кудзиев (Цхинвал) и Лаша Давитая (Сухум), бронзу — Наур Карчава (Сухум) и Милор Абхазава (Ткуарчал), Роман Левша (Ростов) и Нарт Дзяпшба (Сухум).
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