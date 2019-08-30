Стамбул, Турция, , 11:56 — REGNUMПортугальский форвард Рикарду Куарежма стал игроком турецкого клуба «Касымпаша». Об этом сообщается на сайт клуба.

Отмечается, что контракт с 35-летним футболистом заключён по схеме «1+1», т. е. на один сезон с возможностью продления ещё на год.

В сезоне 2018/19 «Касымпаша» занял 14-е место в чемпионате Турции. В текущем сезоне клуб после двух туров идёт на 15-м месте.

Напомним, последние четыре сезона Куарежма играл в составе «Бешикташа», с которым два раза выиграл чемпионат Турции и побеждал в Кубке страны.

Ранее Куарежма выступал за такие клубы, как «Спортинг», «Барселона», «Порту», «Интер», «Челси» и «Аль-Ахли». В составе «Интера» он выиграл Лигу чемпионов в 2010 году. В составе сборной Португалии Куарежма стал чемпионом Европы в 2016 году.

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