Москва, , 11:29 — REGNUMРоссийский форвард Николай Комличенко, выступающий за чешский клуб «Млада Болеслав», может стать игроком московского ЦСКА. Об этом 30 августа сообщает «Чемпионат».

По информации издания, чешский клуб согласился на трансфер Комличенко в ЦСКА. Детали потенциальной сделки пока неизвестны.

Напомним, Комличенко является воспитанником «Краснодара». В сезоне 2018/19 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. На его счету 28 забитых голов, что стало рекордом в истории лиги.

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