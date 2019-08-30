Кальяри, Италия, , 11:22 — REGNUMФорвард «Фиорентины» Джованни Симеоне может стать игроком «Кальяри». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «Кальяри» предложил €16 млн за 24-летнего нападающего. Ожидается, что он пройдёт медосмотр в новом клубе.

Также отмечается, что по просьбе Симеоне в его контракт будет включен пункт об отступных в размере €30 млн.

Напомним, летом 2017 года Симеоне перешёл в «Фиорентину» из «Дженоа». В нынешнее межсезонье им интересовались московские «Динамо» и «Спартак».

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