Мюнхен, Германия, , 11:19 — REGNUMБывший голкипер сборной Германии по футболу Оливер Кан станет следующим исполнительным директором футбольного клуба «Бавария». Об этом пишет издание Bild.

Утром 30 августа «Бавария» объявила, что Кан заключил с ней пятилетний контракт. Согласно его условиям, с 1 января 2020 года бывший голкипер станет членом совета директоров клуба, а в конце 2021 года сменит Карла-Хайнца Румменигге на посту исполнительного директора.

«Для меня большая честь сначала взять на себя работу, а затем и председательство в совете директоров ФК «Бавария», — сказал Оливер Кан. — Я благодарю наблюдательный совет во главе с Ули Хёнессом за это доверие. Я тесно связан с клубом, он очень сильно повлиял на мою жизнь».

30 августа президент «Баварии» Ули Хёнесс намерен объявить на пресс-конференции, что уйдет со своего поста в ноябре этого года. Его преемником выбран бывший генеральный директор Adidas-Group Герберт Хайнер.

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