Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUMСанкт-петербургский «Зенит» опубликовал расписание группового этапа Лиги чемпионов. Расписание 30 августа выложено на странице клуба в Twitter.

Выступление в групповом раунде Лиги чемпионов «Зенит» начнёт 17 сентября гостевым матчем с «Лионом». Последний матч в группе также будет выездным — 10 декабря «Зенит» отправится в Лиссабон на матч с «Бенфикой».

https://twitter.com/zenit_spb/status/1167169750117572608

Полное расписание петербургской команды выглядит следующим образом:

17 сентября: «Лион» — «Зенит»

2 октября: «Зенит» — «Бенфика»

23 октября: «Лейпциг» — «Зенит»

5 ноября: «Зенит» — «Лейпциг»

27 ноября: «Зенит» — «Лион»

10 декабря: «Бенфика» — «Зенит»

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