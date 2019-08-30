Санкт-Петербург, 30 августа 2019, 11:02 — REGNUMСанкт-петербургский «Зенит» опубликовал расписание группового этапа Лиги чемпионов. Расписание 30 августа выложено на странице клуба в Twitter.

Выступление в групповом раунде Лиги чемпионов «Зенит» начнёт 17 сентября гостевым матчем с «Лионом». Последний матч в группе также будет выездным — 10 декабря «Зенит» отправится в Лиссабон на матч с «Бенфикой».

https://twitter.com/zenit_spb/status/1167169750117572608

Полное расписание петербургской команды выглядит следующим образом:

  • 17 сентября: «Лион» — «Зенит»
  • 2 октября: «Зенит» — «Бенфика»
  • 23 октября: «Лейпциг» — «Зенит»
  • 5 ноября: «Зенит» — «Лейпциг»
  • 27 ноября: «Зенит» — «Лион»
  • 10 декабря: «Бенфика» — «Зенит»

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов