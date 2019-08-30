Санкт-Петербург, 30 августа 2019, 11:02 — REGNUMСанкт-петербургский «Зенит» опубликовал расписание группового этапа Лиги чемпионов. Расписание 30 августа выложено на странице клуба в Twitter.
Выступление в групповом раунде Лиги чемпионов «Зенит» начнёт 17 сентября гостевым матчем с «Лионом». Последний матч в группе также будет выездным — 10 декабря «Зенит» отправится в Лиссабон на матч с «Бенфикой».
https://twitter.com/zenit_spb/status/1167169750117572608
Полное расписание петербургской команды выглядит следующим образом:
- 17 сентября: «Лион» — «Зенит»
- 2 октября: «Зенит» — «Бенфика»
- 23 октября: «Лейпциг» — «Зенит»
- 5 ноября: «Зенит» — «Лейпциг»
- 27 ноября: «Зенит» — «Лион»
- 10 декабря: «Бенфика» — «Зенит»
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