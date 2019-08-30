Нью-Йорк, США, , 10:14 — REGNUMАмериканская теннисистка Кори Гауфф одержала победу над представительницей Венгрии Тимей Бабош в матче второго круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 23 минуты, завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4

Гауфф девять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы восемь эйсов, шесть ошибок на подаче и два брейка.

В третьем круге турнира 15-летняя Гауфф сыграет с японской теннисисткой, первой ракеткой мира Наоми Осакой.

Читайте также: Халеп сенсационно проиграла 116-й ракетке мира на US Open