Нью-Йорк, США, , 09:59 — REGNUMРумынская теннисистка Симона Халеп проиграла представительнице США Тейлор Таунсенд в матче второго круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 6 минут, завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (4:7).

Халеп ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре ошибки на подаче и 3 из 7 брейков.

В третьем круге турнира Таунсенд, которая является 116-й ракеткой мира, сыграет с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.

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