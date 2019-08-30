Нью-Йорк, США, 30 августа 2019, 09:54 — REGNUMРоссийская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла представительнице Великобритании Йоханне Конте в матче второго круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 56 минут, завершилась со счётом 0:6, 1:6.
Гаспарян ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы три эйса, две ошибок на подаче и 6 из 10 брейков.
В третьем круге турнира Конта сыграет с китайской теннисисткой Чжан Шуай.
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