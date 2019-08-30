Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUMАрбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершил процедуру банкротства футбольного клуба «Тосно» — обладателя Кубка России 2018 года. Об этом говорится в документах суда.

Заявление клуба с просьбой признать его банкротом было подано в арбитраж 17 июля 2018 года, всего через два месяца после победы в кубковом турнире, удивившей многих. В декабре того же года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал клуб банкротом и открыл конкурсное производство.

Как стало известно, 28 августа 2019 года Арбитражный суд определил завершить конкурсное производство в отношении АНО ФК «Тосно» и прекратить полномочия конкурсного управляющего с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юрлица.

«Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника», — говорится в определении суда.

ФК «Тосно», занявший 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги в сезоне 2017/18 года, оказался в глубоком кризисе из-за финансовых проблем, не сумев привлечь необходимые для продолжения своей деятельности средства. Власти Ленинградской области оказались не готовы взять на себя финансирование футбольного клуба, а частных инвестиций привлечь не удалось.

Ситуацию вокруг «Тосно» осложняло то, что клуб вынужденно арендовал стадионы в соседних городах и даже регионах, так как его домашний стадион не соответствовал требованиям даже ПФЛ.

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