Нью-Йорк, США, 30 августа 2019, 09:49 — REGNUMРоссийская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Китая Чжан Шуай в матче второго круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 26 минут, завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.
Александрова три раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, восемь ошибок на подаче и 9 из 14 брейков.
В третьем круге турнира Чжан Шуай сыграет с британской теннисисткой Йоханной Контой.
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