Нью-Йорк, США, , 09:30 — REGNUMРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Нидерландов Кики Бертенс в матче второго круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 35 минут, завершилась со счётом 5:7, 4:6.

Павлюченкова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре ошибки на подаче и 4 из 9 брейков.

В третьем круге турнира Бертенс сыграет с немецкой теннисисткой Юлией Гёргес.

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