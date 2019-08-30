Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:19 — REGNUMВ Нижнем Тагиле ремонтные службы устраняют последствия сильного грозового шторма, обрушившегося на город вечером 29 августа. По данным местных изданий, ударами молний были повреждены линии электропередач и выведены из строя насосные станции Черноисточинского гидроузла.

Как сообщает «Тагильский рабочий», без водоснабжения остались районы Вагонки и Гальянки Нижнего Тагила, а также посёлки Северный и Сухоложский. Уточняется, что последствия аварии будут устранены в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. В регионе усилился ветер, прошли сильные грозы и проливные дожди.

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Отметим, что сильная гроза прошла вечером 29 августа в Екатеринбурге. До сих пор в областном центре сохраняется пасмурная и ветреная погода с сильными порывами.

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