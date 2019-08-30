Барселона, Испания, , 08:41 — REGNUMВ возрасте девяти лет скончалась Ксана Энрике, дочь бывшего главного тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике. Об этом тренер сообщил на своей странице в Twitter.

«Мы будем очень скучать, но будем помнить о тебе каждый день нашей жизни. Ты будешь звездой, которая ведет нашу семью», — написал Энрике.

Девочка боролась с остеосаркомой (рак костей) в течение пяти месяцев.

Напомним, в июне Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по личным причинам.

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