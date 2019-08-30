Ньон, Швейцария, , 08:30 — REGNUMОпределились все участники группового этапа Лиги Европы. 29 августа прошли ответные матчи раунда плей-офф квалификации турнира, по итогам которых был определён состав корзин на жеребьёвку группового этапа.

Московский ЦСКА попал в первую корзину. Здесь же находятся такие клубы, как английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», итальянские «Рома» и «Лацио», португальские «Порту» и «Спортинг», а также «Севилья», «Вольфсбург», «Бешикташ», «Базель» и киевское «Динамо».

Во второй корзине находится другой российский клуб — «Краснодар». Вместе с ним в одной корзине — немецкие «Боруссия» (Мёнхенгладбах) и «Айнтрахт», также ПСВ, «Копенгаген», «Селтик», «Брага», «Гент», «Янг Бойз», «Астана», «Лудогорец» и АПОЕЛ.

В третьей корзине находятся французские «Сент-Этьен» и «Ренн», голландские «Фейеноорд» и «АЗ Алкмар», турецкие «Истанбул Башакшехир» и «Трабзонспор», а также «Хетафе», «Партизан», «Мальмё», «Стандард», «Русенборг» и «Карабах».

В четвёртую корзину попали австрийские «Вольфсберг» и ЛАСК, а также «Вулверхэмптон», «Эспаньол», «Рейнджерс», «Гимарайнш», «Ференцварош», «Лугано», «Слован», «ЧФР Клуж», «Дюделанж» и украинская «Александрия».

Жеребьёвка группового этапа турнира состоится в Монако 30 августа.

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