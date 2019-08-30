Милан, Италия, , 07:57 — REGNUMНападающий Алексис Санчес перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Интер». Об этом сообщается на сайте миланского клуба.

Отмечается, что Санчес будет выступать за «Интер» на правах аренды до окончания сезона 2019/20.

Напомним, в начале 2018 года Санчес перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала». Ранее 30-летний чилийский нападающий играл за такие клубы, как «Барселона», «Ривер Плейт», «Коло-Коло», «Удинезе».

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