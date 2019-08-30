Монако, , 07:52 — REGNUM«Монако» договорился с «Интером» о трансфере нападающего Мауро Икарди. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «Интер» готов отпустить аргентинского форварда за €65 млн. Однако Икарди не хочет переходить, несмотря на предложенную зарплату в €10 млн в год.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на Икарди. Интерес к нападающему проявляли такие клубы, как «Ювентус», «Наполи», «Рома» и «Монако».

Напомним, Икарди играет за «Интер» с 2013 года. Его контракт с клубом действителен до лета 2021 года.

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