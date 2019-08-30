Москва, , 07:29 — REGNUMМосковский «Спартак» потерпел поражение от португальской «Браги» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:2.

В первом тайме дубль оформил нападающий «Браги» Рикарду Орта, отличившийся на 42-й и 45-й минутах.

«Спартак» смог только отыграть один гол в конце второго тайма, отличился полузащитник Зелимхан Бакаев.

Напомним, в первом матче «Спартак» проиграл со счётом 0:1. Таким образом, красно-белые вылетели из Лиги Европы.

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