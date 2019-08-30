Люксембург, , 07:20 — REGNUMФутбольный клуб «Арарат-Армения» потерпел поражение от «Дюделанж» в серии пенальти во втором матче квалификации плей-офф Лиги Европы, сообщает 30 августа агентств «Новости-Армения».

Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу «Дюделанжа». По итогам двух игр — 3:3. После двух дополнительных таймов серия пенальти закончилось со счетом 5:4. Поражение от люксембургского клуба закрыло «Арарату» дверь в групповой этап Лиги Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Ереване «Арарат-Армения» обыграл «Дюделанж» со счетом 2:1. В первом матче квалификации плей-офф Лиги Европы отличились футболисты армянского клуба Маилсон Лима и Илья Антонов.

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