Глазго, Великобритания, , 07:14 — REGNUM29 августа на стадионе «Айрбокс Стэдиум» (Глазго) был разыгран ответный матч последнего раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20 между коллективами «Глазго Рейнджерс» и «Легия». Поединок завершился победой команды Стивена Джеррарда со счетом 1:0.

Единственный мяч в компенсированное время забил таранный 23-летний форвард сборной Колумбии Альфредо Морелос, замкнув передачу вышедшего на замену Джордана Джонсона — 1:0.

Статистика матча («Глазго Рейнджерс"/"Легия»)

Удары 13/7

Удары в створ 6/3

Владение 55%/45%

Нарушения8/4

Угловые 4/4

Стартовые составы на матч:

«Глазго Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер, Голдсон, Катич, Баришич, Джек, Дэвис, Арфилд, Оджо, Арибо, Морелос.

Запас: Хеландер, Дефо, Фодерингэм, Флэнаган (↑), Камара (↑), Джонс (↑), Стюарт.

«Легия»: Маецкий, Левчук, Роша, Столарски, Енджейчик, Гвилия, Мартинш, Кафу, Вешович, Лукуиньяс, Куленович.

Запас: Йодловец, Виетска, Антолич, Лопес, Незгода (↑), Надь (↑), Цежня.

Бригада арбитров: Славко Винчич | Томаж Кланчник | Андраж Ковачич | Матей Юг.

Желтые карточки: Столарски — 38, Баришич — 60, Таверньер — 70, Катич — 81, Джонс — 90, Левчук — 90.

Забитые мячи: Морелос 90 — 1:0.