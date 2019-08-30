Лондон, , 07:12 — REGNUM29 августа на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне был разыгран ответный матч последнего раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20 между коллективами «Вулверхэмптон» и «Торино». Поединок завершился минимальной победой «волков».

На 30-й минуте матча лучший бомбардир «Вулверхэмптона» в прошлом сезоне Рауль Хименес открыл счет, замкнув прострел Адамы Траоре — 1:0. В дебюте второй половины таранный форвард сборной Италии Андреа Белотти вернул туринцев в игру — 1:1. В следующей же атаке новичок «волков» Линдер Дендонкер, перешедший из «Андерлехта» за €13.500.000 из «Андерлехта» вновь вывел свою команду вперед — 2:1.

«Вулверхэмптон» вышел в групповую стадию Лиги Европы, дважды обыграв «Торино» со счетом 3:2 на выезде и 2:1 дома.

Статистика матча («Вулверхэмптон"/"Торино»)

Удары 6/9

Удары в створ 4/3

Владение 46%/54%

Нарушения 15/16

Угловые 4/6

Стартовые составы на матч:

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Вальехо, Боли, Коуди, Кастро, Саисс, Моутиньо, Дендонкер, Жота, Траоре, Хименес.

Запас: Беннетт, Нету (↑), Невеш (↑), Кутроне (↑), Гиббс-Уайт, Радди, Винагре.

«Торино»: Сиригу, Бремер, Лукич, Бонифази, Иццо, Базелли, Айна, Ринкон, де Сильвестри, Заза, Белотти.

Запас: Синго, Беренгер (↑), Миллико (↑), Мейте (↑), Розати, Париджини, Джиджи.

Бригада арбитров: Хесус Гил | Диего Барберо Севиль | Анхель Невадо Родригес | Хуан Мартинес Мунуэра.

Желтые карточки: Базелли — 33, Кастро — 45, Лукич — 48, Бремер — 63.

Забитые мячи: Хименес 30 — 1:0, Белотти 57 — 1:1, Дендонкер 58 — 2:1.