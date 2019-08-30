Москва, , 07:11 — REGNUM29 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве был разыгран ответный матч (первый завершился со счетом 1:0 в пользу португальской команды) последнего раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20 между коллективами «Спартак» и «Брага». Поединок завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Первый мяч на 42-й минуте забил автор единственного гола в первом матче в Португалии Рикардо Орта после передачи Андре Орты — 0:1. В конце тайма Орта оформил дубль ударом из-за пределов штрафной площади — 0:2. Единственный мяч «красно-белых» на 89-й минуте забил молодой вингер сборной России Зелимхан Бакаев — 1:2.

«Спартак» вылетел от «Браги» с общим счетом 1:3 и покинул еврокубки, проиграв оба матча (0:1 — на выезде, 1:2 — дома).

Статистика матча («Спартак"/"Брага»)

Удары 13/12

Удары в створ 6/4

Владение 52%/48%

Нарушения 13/14

Угловые 6/7

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Ещенко, Гулиев, Зобнин, Мирзов, Бакаев, Шюррле, Понсе.

Запас: Бакаев (↑), Мельгарехо, Кутепов, Ребров, Ананидзе (↑), Умяров (↑), Рассказов.

«Брага»: Матеус, Тормера, Секейра, Виллемен, Эсгаю, Пальинья, Эдуарду, Андре Орта, Новейш, Рикардо Орта, Паулиньо.

Запас: Лукас (↑), Клаудемир, Хассан, Франсержио (↑), Тринкан, Карвалью, Галено (↑).

Бригада арбитров: Давиде Масса | Фабиано Прети | Стефано Алассио | Фабрицио Паскуа.

Желтые карточки: Пальинья — 15, Р. Орта — 32, Эсгаю — 46, Жиго — 68.

Забитые мячи: Р. Орта 42 — 0:1, Р. Орта 45 — 0:2, Бакаев 89 — 1:2.