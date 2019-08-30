Стокгольм, , 07:10 — REGNUM29 августа на стадионе «Френдс Арена» (Стокгольм) был разыгран ответный матч последнего раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20 между коллективами «АИК» и «Селтик». Поединок завершился крупной победой шотландского клуба.

Голы не заставили себя долго ждать, и уже на 16-й минуте 28-летний воспитанник «Селтика» Джеймс Форрес открыл счет после передачи Одсонна Эдуара — 0:1. Через 17 минут Себастиан Ларссон реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки — 1:1. В следующей же атаке атакующий полузащитник молодежной сборной Шотландии Майкл Джонстон похоронил надежды шведского клуба выйти в групповую стадию — 1:2. Теперь им нужно было забивать минимум 4 мяча. На 86-й и 90-й минутах Кристофер Жюльен и Льюиск Морган установили окончательный счет — 1:4.

По сумме двухматчевого противостояния «Селтик» обыграл «АИК» с общим счетом 6:1 (2:0 — дома, 1:4 — на выезде).

Статистика матча («АИК"/"Селтик»)

Удары 10/11

Удары в створ 5/8

Владение 56%/44%

Нарушения 12/7

Угловые 5/3

Стартовые составы на матч:

«АИК»: Линнер, Гранли, Карлссон, Метс, Ларссон, Аду, Бахуи, Лундстрём, Салетрос, Обаси, Сигторссон.

Запас: Димитриадис, Линдквист, Хуссейн (↑), Эльюнусси, Яношевич, Рашиди (↑), Гоитом (↑).

«Селтик»: Гордон, Жюльен, Битон, Болинголи-Мбомбо, Айер, Браун, Кристи, Джонстон, Макгрегор, Форрест, Эдуар.

Запас: Гриффитс, Байо (↑), Хейес, Морган (↑), Нтчам, Ралстон (↑), Азар.

Бригада арбитров: Никола Дабанович | Милован Джукич | Владан Тодорович | Милош Бошкович.

Желтые карточки: Бахуи — 8, Нитон — 30, Браун — 51, Аду — 51, Метс — 53, Эдуар — 71.

Забитые мячи: Форрест 16 — 0:1, Ларссон (пенальти) 33 — 1:1, Джонстон 34 — 1:2, Жюльен 86 — 1:3, Морган 90 — 1:4.