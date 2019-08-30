Запорожье, Украина, , 07:09 — REGNUM29 августа на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье был разыгран ответный матч (результат первого — 3:1 в пользу испанской команды) последнего раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20 между коллективами «Заря» и «Эспаньол». Поединок завершился боевой ничьей 2:2.

Первый мяч на 34-й минуте забил экс-нападающий донецкого «Шахтёра» Факундо Феррейра, забивавший также в первом матче этого раунда плей-офф — 0:1. В дебюте второй половины арендованный из «Динамо» 21-летний опорный полузащитник Богдан Леднев вернул «черно-белых» в игру, сравняв счет — 1:1. Через 8 минут Матиас Эсекиэль Варгас похоронил надежды хозяев на выход в групповой этап турнира — 1:2. Теперь команде Виктора Скрипника необходимо было забивать 4 мяча, один из которых она смогла отыграть на 78-й минуте благодаря голу Назария Русина, замкнувшего передачу Дмитрия Хомченовского, — 2:2.

По сумме двух матчей «Эспаньол» выбил «Зарю» из розыгрыша Лиги Европы с общим счетом 3:5.

Статистика матча («Заря"/"Эспаньол»)

Удары 19/7

Удары в створ 8/5

Владение 52%/48%

Нарушения 14/19

Угловые 9/1

Стартовые составы на матч:

«Заря»: Шевченко, Михайличенко, Тымчик, Чеберко, Абу-Ханна, Кочергин, Хомченовский, Леднев, Иванисеня, Громов, Будковский.

Запас: Махарадзе, Каменюка, Кабаев (↑), Белый, Русин (↑), Юрченко (↑), Арвеладзе.

«Эспаньол»: Д. Лопес, Л. Лопес, Х. Лопес, Вила, Калеро, Дардер, Рока, Гранеро, Феррейра, Мелендо, Варгас.

Запас: Прието, Санчес (↑), У Лэй (↑), Эспиноса, Лосано, Кампусано (↑), Рибаудо.

Бригада арбитров: Раду Петреску | Раду Гингуляк | Мирча Григориу | Марсель Бирсан.

Забитые мячи: Феррейра 34 — 0:1, Леднев 54 — 1:1, Варгас 62 — 1:2, Русин 78 — 2:2.