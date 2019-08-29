Ашхабад, , 22:03 — REGNUMВ столице Туркмении прошел чемпионат страны по шахматам. Участие в турнире высшей лиги приняли 32 сильнейших туркменских шахматиста — 16 мужчин и 16 женщин, пишет «Информационный портал Туркменистана».

Первое место среди мужчин смог завоевать мастер международного класса Сапармурад Атабаев, который победил в 12 из 15 партий, набрав 13,5 очков из 15 возможных. Серебряным призером стал Азат Нурмамедов, а бронза досталась Шахруху Тураеву.

Среди женщин лидером оказалась мастер FIDE Джемал Овездурдыева, набравшая 12 очков из 15 возможных. Второе место заняла кандидат в мастера спорта Хурма Велиева, а третье досталось Лале Шохрадовой.